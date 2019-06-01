МЧС уточнило данные о пострадавших при взрывах в Дзержинске

Сотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области пострадали 38 сотрудников предприятия и четыре местных жителя, общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Из 42 пострадавших - 38 работники объекта и четыре местных жителя", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время госпитализированы 14 человек в состоянии средней степени тяжести.

По его словам, общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, из них 800 - на территории завода и 400 квадратных метров в прилегающем к нему лесном массиве.