В Сингапуре за предыдущую неделю лихорадкой денге заболели 379 человек

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лихорадкой денге в Сингапуре заболели за предыдущую неделю 379 человек, это максимум за три года, сообщило Национальное агентство по окружающей среде.

"Количество задокументированных случаев заболевания лихорадкой денге... увеличилось втрое за последние девять недель. Мы не наблюдали столь высокого недельного показателя с марта 2016 года", - говорится в заявлении агентства.

Всего с начала года были зафиксировано свыше 3,9 тысячи случаев заболевания - в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Интенсивность распространения лихорадки денге резко повышается в жаркий период с июня по октябрь.

Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.