Пассажиров врезавшегося в грузовик поезда в Адыгее отправили в Краснодар

КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Людей, эвакуированных со столкнувшегося с грузовиком в Адыгее поезда, отправили на автобусах в Краснодар (около получаса езды), сообщает управление МЧС по республике.

"С поезда эвакуированы 189 человек… Пассажиры на девяти автобусах убыли в город Краснодар для дальнейшего пути", - говорится в сообщении.

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До этого республиканское МВД сообщало о 105 пассажирах.