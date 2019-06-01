Пассажиров врезавшегося в грузовик поезда в Адыгее отправили в Краснодар

КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Людей, эвакуированных со столкнувшегося с грузовиком в Адыгее поезда, отправили на автобусах в Краснодар (около получаса езды), сообщает управление МЧС по республике.
"С поезда эвакуированы 189 человек… Пассажиры на девяти автобусах убыли в город Краснодар для дальнейшего пути", - говорится в сообщении.
До этого республиканское МВД сообщало о 105 пассажирах.
Северокавказская железная дорога ранее сообщила, что в 14.57 мск на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер – Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, его машина загорелась, но пожар локализовали.