В Адыгее потушили пожар на месте столкновения поезда с грузовиком

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожар на месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее полностью ликвидирован, задержано движение двух пассажирских поездов, в которых находятся свыше 340 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Возгорание на площади 40 квадратных метров в пассажирском поезде номер 346 "Адлер-Нижневартовск" ликвидировано. В результате ЧП задержаны два поезда сообщением "Адлер-Санкт-Петербург" и "Адлер-Тамбов", в которых находятся соответственно 106 и 235 пассажиров", - сказал собеседник агентства.

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