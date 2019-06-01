Из-за взрывов на заводе в Дзержинске были повреждены пять зданий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Пять зданий завода "Кристалл" повреждено при серии взрывов в Дзержинске, площадь разрушения составляет около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным регионального министерства здравоохранения, пострадали 42 человек, 14 из них госпитализированы.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.
"При взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске были повреждены пять заводских зданий, общая площадь разрушения составляет около 800 квадратных метров", - сказали в ведомстве.