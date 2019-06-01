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РИА Новости

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Вчера, 17:08
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© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике СрбијеРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике Србије
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Двадцать восьмого мая косовоалбанские полицейские задержали и жестоко избили россиянина, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета. Сейчас Краснощеков проходит лечение в Белграде.
Косово. Косовская Митровица
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Репортаж из Косово о жизни сербов в окружении албанцев
"ООН — организация мира, безопасности и глобального правосудия, чьи усилия глубоко ценятся свободными и демократическими странами. Поэтому тем, кто, злоупотребляя функцией иммунитета, участвует в сомнительных и преступных планах и действиях, нет места не только в Косово, они не должны также вступать в ООН или ее миссии в мире", — заявил Пацолли в эфире Радио и телевидения Косово.
Он добавил, что потребует от косовской дипмиссии в США, чтобы, как только дискуссия о регионе возникнет в ООН, вопрос Краснощекова был рассмотрен как дело, "которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка" в Косово.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
31 мая, 19:20
В ООН отреагировали на объявление россиянина персоной нон грата в Косово
По словам Пацолли, Приштина готова тесно сотрудничать с ООН в подобном расследовании.
Накануне Краснощекова объявили в Косово персоной нон грата. Российский МИД расценил это как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений.

Задержание россиянина

Утром 28 мая полиция Косово начала спецоперацию: десятки бронированных автомобилей с вооруженным автоматами спецназом въехали на сербский север республики и начали обыски и задержания "в рамках борьбы с оргпреступностью". Местные сербы возвели баррикады на трассах в муниципалитетах Косовска-Митровица и Зубин Поток и вступили в столкновения с полицейскими.
В результате были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков. При этом он получил травму головы и перелом скуловой кости.
Российский МИД выразил возмущение, и Краснощекова вскоре освободили. Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на него.
В ООН заявили, что термин "персона нон грата" не может быть применим к ее сотрудникам, так как они не аккредитованы в странах, где служат под руководством генерального секретаря. При этом организация настаивает на применении иммунитета к своему персоналу, в том числе и в инциденте с Краснощековым.
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
31 мая, 19:52
ЕС проявляет пассивное отношение к происходящему в Косово, заявил Чижов
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КосовоООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Наглость албанских нациков всё возрастает.
1 июня, 18:00
Владимир Белогорский
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"МИД Косово" не может чего-либо требовать то ООН, так как самопровозглашенная республика Косово не является членом Организации Объединенных Наций.
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