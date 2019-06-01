МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

БЕЛГРАД, 1 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.

Двадцать восьмого мая косовоалбанские полицейские задержали и жестоко избили россиянина, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета. Сейчас Краснощеков проходит лечение в Белграде.

"ООН — организация мира, безопасности и глобального правосудия, чьи усилия глубоко ценятся свободными и демократическими странами. Поэтому тем, кто, злоупотребляя функцией иммунитета, участвует в сомнительных и преступных планах и действиях, нет места не только в Косово, они не должны также вступать в ООН или ее миссии в мире", — заявил Пацолли в эфире Радио и телевидения Косово.

Он добавил, что потребует от косовской дипмиссии в США, чтобы, как только дискуссия о регионе возникнет в ООН, вопрос Краснощекова был рассмотрен как дело, "которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка" в Косово.

По словам Пацолли, Приштина готова тесно сотрудничать с ООН в подобном расследовании.

Накануне Краснощекова объявили в Косово персоной нон грата. Российский МИД расценил это как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений.

Задержание россиянина

Утром 28 мая полиция Косово начала спецоперацию: десятки бронированных автомобилей с вооруженным автоматами спецназом въехали на сербский север республики и начали обыски и задержания "в рамках борьбы с оргпреступностью". Местные сербы возвели баррикады на трассах в муниципалитетах Косовска-Митровица и Зубин Поток и вступили в столкновения с полицейскими.

В результате были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков. При этом он получил травму головы и перелом скуловой кости.

Российский МИД выразил возмущение, и Краснощекова вскоре освободили. Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на него.