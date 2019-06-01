Концентрация загрязняющих веществ в Дзержинске ниже допустимых значений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе в зоне жилых домов в Дзержинске после взрывов на заводе "Кристалл", сообщали РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, пострадали 42 человека, 14 из них госпитализированы.

"Концентрация загрязняющих веществ ниже предельно допустимых значений, радиационный фон в норме", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Два месяца назад – 4 апреля 2019 года - в цеху по производству взрывчатки ГосНИИ "Кристалл" прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава на площади 150 квадратных метров, но обошлось без пострадавших. В короткий срок возгорание потушили. Пострадавших и погибших не было. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной взрыва могло стать нарушение безопасности при производстве опасных работ.