Во Франции грабители за пять минут украли около сотни пар очков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Грабители похитили около сотни пар солнцезащитных очков из магазина в коммуне Клеон-д'Андран на юго-востоке Франции, ущерб составил около 30 тысяч евро, сообщает радиостанция France Bleu.
Уточняется, что организованная группа воров совершила нападение на магазин оптики около 2.20 ночи по местному времени (3.20 мск) в субботу. За пять минут грабители смогли похитить около ста пар солнцезащитных очков вместе со стендами.
Отмечается, что, по всей видимости, это был не первый налет грабителей.
В общей сложности ущерб составляет около 30 тысяч евро. Было начато расследование произошедшего.
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