В Адыгее локализовали пожар после столкновения поезда с фурой

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Один вагон, локомотив и фура загорелись, по уточненным данным, при столкновении пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи, возгорание локализовано, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Горение вагона поезда локализовано", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что горят также локомотив и грузовик. На место уже прибыл пожарный поезд.
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