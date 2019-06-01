В Адыгее локализовали пожар после столкновения поезда с фурой

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Один вагон, локомотив и фура загорелись, по уточненным данным, при столкновении пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи, возгорание локализовано, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.