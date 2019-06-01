Число пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске выросло до 42 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Количество пострадавших от взрыва на заводе в Дзержинске составляет 42 человека, 14 из них госпитализированы, сообщает минздрав Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Минздрав России сообщал, что пострадали 39 человек, десять человек были госпитализированы, из них восемь в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.
"По имеющимся у нас данным, в результате взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы. Среди пострадавших в результате ЧП в Дзержинске тяжелых нет", - заявили в региональном минздраве.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.