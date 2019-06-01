Число пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске выросло до 42 человек

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Минздрав России сообщал, что пострадали 39 человек, десять человек были госпитализированы, из них восемь в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.