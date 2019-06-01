Украинские силовики мешают наблюдателям миссии ОБСЕ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют наблюдению специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за наличием вооружения, запрещенного минскими соглашениями, на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он пояснил, что, по данным военного ведомства, украинские силовики применяют средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами СММ ОБСЕ.

"Цель этих действий - недопущение скрытия представителями ОБСЕ запрещенного минскими договоренностями вооружения вооруженных сил Украины вблизи линии соприкосновения", - сообщил Безсонов.