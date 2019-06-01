В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

Столкновение пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ЧП произошло в 14:57 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий на участке Энем — Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.

© Фото : МВД по Республике Адыгея На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019 © Фото : МВД по Республике Адыгея На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

По данным СКЖД, водитель КамАЗа выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер — Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

От удара машина загорелась. По словам представителя экстренных служб, горели также один из вагонов и локомотив. На место происшествия прибыл пожарный поезд.

По предварительным данным, пострадал один человек — водитель КамАЗа.

Позже представитель экстренных служб уточнил, что это была грузовая автоцистерна с дизельным топливом. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, его уже потушили.

В результате ЧП задержаны поезда Адлер — Санкт-Петербург и Адлер — Тамбов. Повреждены шесть опор контактной линии электропередачи. Пассажиров отправили на автобусах в Краснодар.