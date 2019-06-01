Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T16:58Z
https://ria.ru/20190601/1555175305.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155516/37/1555163769_0:0:650:367_1036x0_80_0_0_4059082ac84aef6f568bb40c713a5ea9.jpg
РИА Новости

Бывшему главе Раменского района Подмосковья предъявили обвинения в убийстве

Вчера, 16:24
7786
© Фото : отдел пресс-службы Раменского муниципального районаГлава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков
© Фото : отдел пресс-службы Раменского муниципального района
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бывшему главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову предъявили обвинения в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Кулакова Артем Сарбашев.
"Мы еще не читали материалы, и не знаю, какие доказательства есть у следствия, он вину не признает, потому что накануне происшествия и весь промежуток времени они находились в разных местах, он был у себя дома", — сказал защитник.
Вчера, 07:33
СМИ сообщили о планах убитой в Раменском женщины "помочь хорошему человеку"
При этом представитель подмосковного главка Следственного комитета Евгения Кирюшина заявила, что на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы Кулакова.
О задержании Кулакова стало известно накануне вечером. По предварительным данным следствия, в ночь на 2 он убил свою 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личную неприязнь. Четвертого мая в лесополосе в окрестностях Арктической улицы в Раменском обнаружили автомобиль, в котором находилось тело женщины — как выяснилось, это была Исаенкова.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, вина Кулакова подтверждается проверкой на полиграфе.
Двадцать девятого мая Кулаков досрочно прекратил полномочия главы Раменского района. Комментировать причины в местной администрации отказались. Исполняющим обязанности назначен Николай Воробьев — первый заместитель главы района.
Вчера, 08:11
Источник рассказал подробности уголовного дела главы Раменского района
12312212
Обсудить 6
Московская областьРаменский районПроисшествия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28ФСИН начала проверку видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
12:14Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска
12:12В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе
12:06В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом
12:01Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь Нижневартовск
12:00На Украине один человек погиб из-за обрушения крыши сцены на рок-фестивале
11:59В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:57Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы восстановить город после ЧП
11:55Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
11:51К инженерной разведке на заводе в Дзержинске привлекли Росгвардию
11:43В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий
11:33В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП
11:30В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе
11:24Матпомощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске выделят в понедельник
11:21СМИ: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*
11:16В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
11:14В ДНР за пять дней пострадали из-за обстрелов шесть мирных жителей
11:08Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
10:44ЛДПР выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга
10:41Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа
Лента новостейМолния