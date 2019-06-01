Бывшему главе Раменского района Подмосковья предъявили обвинения в убийстве

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бывшему главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову предъявили обвинения в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Кулакова Артем Сарбашев.

"Мы еще не читали материалы, и не знаю, какие доказательства есть у следствия, он вину не признает, потому что накануне происшествия и весь промежуток времени они находились в разных местах, он был у себя дома", — сказал защитник.

При этом представитель подмосковного главка Следственного комитета Евгения Кирюшина заявила, что на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы Кулакова.

О задержании Кулакова стало известно накануне вечером. По предварительным данным следствия, в ночь на 2 он убил свою 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личную неприязнь. Четвертого мая в лесополосе в окрестностях Арктической улицы в Раменском обнаружили автомобиль, в котором находилось тело женщины — как выяснилось, это была Исаенкова.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, вина Кулакова подтверждается проверкой на полиграфе.