В Гималаях пропали восемь альпинистов

Семь альпинистов из Великобритании, США и Австралии и координатор из Индии покинули деревню Мунсияри (Munsiyari), из которой начинается восхождение на вершину, 13 мая. Как сообщил представитель местной администрации Р.С. Гаутам, предполагалось, что в пятницу они вернутся в базовый лагерь, и в субботу будут опять в Мунсияри.