В Гималаях пропали восемь альпинистов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Группа из восьми альпинистов, включая семь иностранных граждан, пропала при восхождении на восточную вершину индийской горы Нандадеви в Гималаях, высота которой составляет 7434 метра, сообщает газета India Today со ссылкой на местные власти.
Семь альпинистов из Великобритании, США и Австралии и координатор из Индии покинули деревню Мунсияри (Munsiyari), из которой начинается восхождение на вершину, 13 мая. Как сообщил представитель местной администрации Р.С. Гаутам, предполагалось, что в пятницу они вернутся в базовый лагерь, и в субботу будут опять в Мунсияри.
По его словам, в лагерь для начала поисковой операции направилась команда спасателей, полицейские и медики. Предполагается, что они доберутся до лагеря в субботу вечером и затем приступят к поискам.