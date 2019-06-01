СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве. Ролик опубликован на YouTube-канале Следственного комитета.

На записи показан обыск в особняке чиновника и обнаруженные в ходе следственных действий деньги и документы.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о возбуждении дела о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Конькова и управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина задержали. По версии следствия, подозреваемые и другие неустановленные лица перечисляли бюджетные средства на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".