Минздрав: пострадавшим в Дзержинске не нужна помощь федеральных центров

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Эвакуация в федеральные медицинские центры пострадавшим в результате взрыва в Дзержинске не требуется, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"Эвакуации в федеральные медицинские организации не требуется",- говорится в сообщении.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова проинформирована о состоянии пострадавших, ситуация с оказанием медпомощи раненым находится под личным контролем, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным Минздрава, пострадали 39 человек, десять госпитализированы.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.