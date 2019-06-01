Число пострадавших после ЧП на заводе в Дзержинске возросло до 39 человек

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После взрыва в Дзержинске Нижегородской области пострадало 39 человек, госпитализированы десять, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет.
"По состоянию на 16:00: пострадало 39 человек, 29 пациентам помощь оказана на месте. Госпитализировано 10 пострадавших, из них 8 человек в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска", - говорится в сообщении.
Еще два человека в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному доставлены в госпиталь ветеранов войн Нижегородской области, уточнили в пресс-службе.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.