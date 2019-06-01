Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.

Он отметил, что лидеру страны открыто угрожают глава экстремистского движения "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош, вице-премьер Павел Розенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий. В пятницу председатель парламента пообещал команде Зеленского "горящую землю под ногами" после того, как совладелец "Квартала 95" Борис Шефир высказал предложение пересмотреть квоты на украинский язык в СМИ и отменить закон о языке.

"Вся эта шатия сильна лишь слабостью Зеленского. Либо он возьмет власть в свои руки, либо даст им собой помыкать. А там и импичмент организуют", — считает Пушков.