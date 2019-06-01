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РИА Новости

Назван способ похудеть без чувства голода

Вчера, 15:48
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© Depositphotos / VaDrobotBOДевушка с овощами на тарелке
Девушка с овощами на тарелке
© Depositphotos / VaDrobotBO
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Создание дефицита калорий при сохранении количества потребляемой пищи позволит сбросить вес и не испытывать чувство голода. Об этом британские врачи и ученые рассказали газете The Telegraph.
Как заявил генетик из Кембриджского университета Джайлс Йо, с точки зрения эволюции человеческий организм запрограммирован поддерживать определенный вес и не склонен к его потере.
"Сбросить лишние килограммы нелегко. <…> Неважно, насколько вы худой, ваш мозг воспринимает потерю веса как тревожный сигнал, снижение ваших шансов на выживание", — объяснил Йо.
Генетик подчеркнул, что единственный способ уменьшить массу тела — сжигать больше энергии, чем потреблять. Однако он заметил, что большинство людей при этом чувствует себя очень голодными в течение дня и срывается на нездоровые перекусы.
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Чтобы избежать этого, диетолог Рейчел Кларксон посоветовала сконцентрироваться не на уменьшении количества потребляемой пищи, а на включении в рацион низкокалорийных продуктов.
"Если мы привыкли есть определенное количество пищи, то уменьшить его очень сложно. Мы не будем чувствовать себя сытыми, если сократим его. Один из способов избежать этого — продолжать есть большое количество пищи, но перейти на низкокалорийные продукты, которые будут составлять основу вашего рациона", — рассказала она.
По словам Кларксон, для этого подойдут овощи с низким содержанием крахмала, такие как брокколи, баклажаны, спаржа, фрукты и цельнозерновые крупы, например булгур и киноа. Важно включать продукты с высоким содержанием клетчатки в каждый прием пищи. Оптимальное количество ежедневно потребляемых пищевых волокон составляет 30 граммов.
Кроме того, не следует забывать о белке и полезных жирах, содержащихся в орехах, семечках, авокадо и оливковом масле. Все эти продукты подавляют чувство голода и позволяют оставаться сытым в течение долгого времени.
Кларксон также посоветовала пить воду во время еды.
"Клетчатка набухнет и, естественно, заполнит желудок", — пояснила она.
Диетолог порекомендовала использовать при сервировке небольшие миски и тарелки — это позволит вам съесть меньше.
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Назван способ похудеть и поддерживать вес
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Кембриджский университетВеликобританияРИА Наука
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