В столице Судана военная полиция открыла огонь по протестующим

Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме. Архивное фото

Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме

© STRINGER Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме

ХАРТУМ, 1 июн — РИА Новости. В столице Судана Хартуме военная полиция открыла огонь по бастующим у моста Нил аль-Азрак, передает корреспондент РИА Новости.

Протестующие вышли на улицы с требованием передать руководство страной гражданским властям. Акция проходит в 500 метрах от штаба общего управления Вооруженных сил.

Полицейские пыталась разобрать установленные митингующими баррикады, демонстранты вступили с ними в потасовки. После этого военные открыли огонь.

Сотни бастующих укрылись в мечети Джаме Хартум неподалеку.

В апреле, после четырехмесячных народных протестов, в Судане произошел военный переворот. Президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а затем отправили в тюрьму.

Власть взял в свои руки сформированный армией переходный военный совет, который заявил, что в течение двух лет передаст руководство избранным властям. Однако народные протесты не утихают: протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.