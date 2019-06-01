Последствия взрывов в Дзержинске ликвидируют более 300 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Более 300 человек и 50 единиц техники ликвидируют последствия взрыва на заводе в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя ГУ МЧС по Нижегородской области Валерия Синькова.

"В 11.50 мы получили информацию о том, что на территории завода "Кристалл" произошел взрыв, в результате чего произошло обрушение одного из цехов, и возник пожар. Надо отметить оперативную реакцию управления пожарной охраны, которое обеспечивает безопасность завода. Затем в экстренном порядке сюда были направлены медицина катастроф и дополнительные подразделения пожарной охраны. В данный момент на объекте задействовано более 300 человек, почти 50 единиц техники", - цитирует пресс-служба слова Синькова.

Он отметил, что сейчас на территории ГосНИИ "Кристалл" продолжается ликвидация последствий взрывов.

"Сейчас открытого горения на территории предприятия нет, происходит тление. Мы проводим разведку, которая позволит полностью определить масштаб разрушений", - сказал Синьков.

Он подчеркнул, что "никакой угрозы для населения нет, как и необходимости в эвакуации".