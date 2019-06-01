Последствия взрывов в Дзержинске ликвидируют более 300 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Более 300 человек и 50 единиц техники ликвидируют последствия взрыва на заводе в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя ГУ МЧС по Нижегородской области Валерия Синькова.
"В 11.50 мы получили информацию о том, что на территории завода "Кристалл" произошел взрыв, в результате чего произошло обрушение одного из цехов, и возник пожар. Надо отметить оперативную реакцию управления пожарной охраны, которое обеспечивает безопасность завода. Затем в экстренном порядке сюда были направлены медицина катастроф и дополнительные подразделения пожарной охраны. В данный момент на объекте задействовано более 300 человек, почти 50 единиц техники", - цитирует пресс-служба слова Синькова.
Он отметил, что сейчас на территории ГосНИИ "Кристалл" продолжается ликвидация последствий взрывов.
"Сейчас открытого горения на территории предприятия нет, происходит тление. Мы проводим разведку, которая позволит полностью определить масштаб разрушений", - сказал Синьков.
Он подчеркнул, что "никакой угрозы для населения нет, как и необходимости в эвакуации".
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Как отмечает МЧС РФ, в результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.