Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T15:38Z
https://ria.ru/20190601/1555174292.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155517/26/1555172678_0:623:1621:1534_1036x0_80_0_0_0c89e647d0d5eaf4fa3f4e20f2591ef3.jpg
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Последствия взрывов в Дзержинске ликвидируют более 300 человек

Вчера, 15:38
712
© Фото : страница в ВКонтакте "Мой Нижний Новгород"Взрыв на оборонном заводе "Кристал" в Дзежинске. 1 июня 2019
Взрыв на оборонном заводе Кристал в Дзежинске. 1 июня 2019
© Фото : страница в ВКонтакте "Мой Нижний Новгород"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Более 300 человек и 50 единиц техники ликвидируют последствия взрыва на заводе в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя ГУ МЧС по Нижегородской области Валерия Синькова.
"В 11.50 мы получили информацию о том, что на территории завода "Кристалл" произошел взрыв, в результате чего произошло обрушение одного из цехов, и возник пожар. Надо отметить оперативную реакцию управления пожарной охраны, которое обеспечивает безопасность завода. Затем в экстренном порядке сюда были направлены медицина катастроф и дополнительные подразделения пожарной охраны. В данный момент на объекте задействовано более 300 человек, почти 50 единиц техники", - цитирует пресс-служба слова Синькова.
Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
Вчера, 15:16
Спасатели сообщили об угрозе взрыва на соседнем с заводом "Кристалл" здании
Он отметил, что сейчас на территории ГосНИИ "Кристалл" продолжается ликвидация последствий взрывов.
"Сейчас открытого горения на территории предприятия нет, происходит тление. Мы проводим разведку, которая позволит полностью определить масштаб разрушений", - сказал Синьков.
Он подчеркнул, что "никакой угрозы для населения нет, как и необходимости в эвакуации".
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Как отмечает МЧС РФ, в результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.
Взрывы на заводе в Дзержинске. Онлайн-репортаж >>
Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧП
Вчера, 15:18
Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.
000020
Обсудить 0
Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28ФСИН начала проверку видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
12:14Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска
12:12В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе
12:06В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом
12:01Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь Нижневартовск
12:00На Украине один человек погиб из-за обрушения крыши сцены на рок-фестивале
11:59В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:57Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы восстановить город после ЧП
11:55Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
11:51К инженерной разведке на заводе в Дзержинске привлекли Росгвардию
11:43В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий
11:33В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП
11:30В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе
11:24Матпомощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске выделят в понедельник
11:21СМИ: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*
11:16В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
11:14В ДНР за пять дней пострадали из-за обстрелов шесть мирных жителей
11:08Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
10:44ЛДПР выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга
10:41Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа
Лента новостейМолния