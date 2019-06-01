Детский омбудсмен призвала учиться доброте у героев мультфильмов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова призвала учиться доброте и дружелюбию у героев мультфильмов.

В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, Кузнецова с семьёй посетила фестиваль анимации и мультфильмов "Мультимир" на ВДНХ.

"Я заметила одну интересную вещь: в процессе общения разные люди цитируют философов, историков, известных докторов, а родители, особенно многодетные, цитируют мультики. В них тоже много мудрости. На мой взгляд, у персонажей мультфильмов есть, чему поучиться. Например, фразе "Давайте жить дружно!". Хочется, чтобы наши дети учились у героев мультфильмов дружелюбию, доброте", - сказала Кузнецова журналистам.

Вместе с детьми она осмотрела стенды фестиваля, посвященные персонажам мультфильмов.