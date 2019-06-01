Суд арестовал главу московского отдела СК на воздушном и водном транспорте

По делу также проходят подчиненный Коровина, следователь Александр Ашурков и член палаты адвокатов Крыма Алексей Невзоров. Всех их обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По данным СК, Коровин и Ашурков вступили в сговор с адвокатом для получения от фигуранта уголовного дела миллиона рублей за выдачу изъятых при обыске предметов и документов. Деньги, как утверждает следствие, получил Невзоров, а потом фигуранты разделили их между собой.