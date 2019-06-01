На заводе "Кристалл" в Дзержинске ликвидировали открытое горение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. открытое горение на месте пожара на заводе "кристалл" в Дзержинске ликвидировано, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя ГУ МЧС по Нижегородской области Валерия Синькова.
"Сейчас открытого горения на территории предприятия нет, происходит тление. Мы проводим разведку, которая позволит полностью определить масштаб разрушений", - сказал Синьков.
Он подчеркнул, что "никакой угрозы для населения нет, как и необходимости в эвакуации".
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.