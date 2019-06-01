С горящего завода в нижегородском Дзержинске эвакуировали пожарных

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожарные, работающие на тушении огня на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, в целях безопасности эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Возникла угроза взрыва в соседнем здании после перехода огня с горящего цеха по производству тротила", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности эвакуированы все участвовавшие в тушении пожара специалисты.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.