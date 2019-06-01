В Дзержинске после взрывов на заводе возбудили уголовное дело

МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах после происшествия на заводе в Дзержинске Нижегородской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По информации областного минздрава, за медицинской помощью обратились 27 человек. Это сотрудники завода и жители близлежащих домов, 11 из них отпущены домой после осмотра врача.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на место взрыва выехали следователи и следователи-криминалисты. На месте происшествия продолжают работать спасатели. По предварительным данным СК, пострадали 19 человек.
Также уточняется, что после завершения работы спасателей следователи приступят к осмотру места происшествия. "Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления", - подчеркивает пресс-служба.