В Дзержинске после взрывов на заводе возбудили уголовное дело

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По информации областного минздрава, за медицинской помощью обратились 27 человек. Это сотрудники завода и жители близлежащих домов, 11 из них отпущены домой после осмотра врача.