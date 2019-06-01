Момент второго взрыва в Дзержинске попал на видео

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Сети появилось В Сети появилось видео второго взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске.

На записи, снятой очевидцем из окна, слышен грохот, а затем — звук разбивающихся стекол. На кадрах виден столб дыма, поднимающийся над деревьями.

Как отметил автор ролика, видео было записано после первого взрыва.

Серия взрывов прогремела в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области. В результате 38 человек получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.