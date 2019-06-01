В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе

© Фото : страница в ВКонтакте "Мой Нижний Новгород" Взрыв на оборонном заводе "Кристал" в Дзежинске. 1 июня 2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Режим ЧС объявлен в Дзержинске и трех ближайших поселках - Пыра, Желнино и Лесной Кордон, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По информации областного минздрава, за медицинской помощью обратились 27 человек. Это сотрудники завода и жители близлежащих домов. 11 из них отпущены домой после осмотра врача.

"В Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Лесной Кордон введен режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл", - говорится в сообщении.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, "необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет".

"Угрозы населению нет. Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб. Пока мы видим только выбитые стекла. Режим ЧС позволяет сразу же начать восстановительные работы. Уже проведены переговоры с борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения. Пострадавшие в основном посечены стеклами, всем им оказана помощь", - сообщил Носков.