После взрывов на заводе в Дзержинске оцепили часть федеральной трассы М-7

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Часть трассы М-7 оцеплена после взрывов на заводе в нижегородском Дзержинске, перекрыт поворот к заводу "Кристалл", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"Под Дзержинском оцеплена часть московской трассы. На М-7 есть поворот на завод "Кристалл". Сама трасса работает, но сейчас там перекрыт поворот, чтобы обезопасить людей, чтобы никто ближе к территории завода не прошел", - сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

Там уточнили, что движение по трассе не перекрыто.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. По информации экстренных служб, в результате ЧП пострадали 19 человек, сведений о погибших нет.