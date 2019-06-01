ЛНР зафиксировала украинские ЗРК у линии соприкосновения в Донбассе

Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе

© AP Photo / Anatolii Stepanov Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявляет, что украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее в ЛНР заявили о прибытии эшелона с военной техникой украинских силовиков в Донбасс.

"Командование Операции объединенных сил (ООС) продолжает наращивать группировку войск вблизи линии боевого соприкосновения. Так, по данным нашей разведки, в район населенного пункта Новозвановка, в зону ответственности 54-й бригады вооруженных сил Украины отмечено прибытие ЗРК "Стрела-10" и автомобиля с боеприпасами", - рассказал офицер пресс-службы Иван Филипоненко на брифинге.

По данным Народной милиции ЛНР, командир 54 бригады ВС Украины, желая скрыть наличие запрещённого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения, приказал препятствовать полетам беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ в зоне ответственности бригады, применяя для этого вооружение.