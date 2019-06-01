Минкультуры передаст российским музеям 24 тысячи произведений искусства

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство культуры РФ передаст региональным музеям 24 тысячи предметов искусства из коллекции Международной конфедерации союзов художников, первые семь приказов в субботу директорам музеев вручил министр культуры РФ Владимир Мединский на фестивале "Интермузей" в ЦВЗ "Манеж".

"В прошлом году произошел беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции - 53 тысячи предметов, это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства. Эта коллекция в течение многих лет формировалась нашими творцами, нашими художниками, а затем в общей неразберихе лихих 90-х оказалась во временном владении неких общественных организаций", - рассказал Мединский.

Он отметил, что коллекция будет распределена по музеям, в Минкультуры создана соответствующая комиссия, которая рассматривает и комплектует заявки региональных музеев.

"Я хочу передать первые подписанные приказы в соответствие с которыми 24 тысячи музейных предметов будут передаваться нашим региональным музеям", - сказал Мединский.

Министр отметил, что последний такой масштабный акт передачи был в 1945-1946 годах. Мединский подчеркнул, что работа будет продолжена и речь идет о пополнении коллекций всех музеев страны.

Пока что, согласно приказам, Оренбургскому областному музею изобразительных искусств передается 499 предметов, Самарскому литературно-мемориальному музею имени Максима Горького - 77 предметов.

Смоленский государственный музей-заповедник получит 221 произведение искусства, 650 предметов поступят в Белгородский государственный литературный музей. Омский государственный литературный музей имени Федора Достоевского пополнит фонды 62 предметами искусства, Тверской государственный объединенный музей - 191 предметами, Воронежскому областному литературному музею имени Никитина передается 278 экспонатов.

Позже министр, приехав в музей-заповедник "Царицыно" на заседание Союза музеев, лично вручил его директор Елизавете Фокиной приказ о передаче в коллекцию более 2 тысяч предметов.

"Сейчас мы фактически возвращаем эти ценности в музейный оборот и надеемся, что многое из этой коллекции будет доступно нашим гражданам", - сказал Мединский, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам директора музея, подобная передача - настоящее событие, которого ждали последние 30 лет.