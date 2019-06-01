При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали 27 человек

© Фото : страница в ВКонтакте "Мой Нижний Новгород"

Взрыв на оборонном заводе "Кристал" в Дзежинске. 1 июня 2019

© Фото : страница в ВКонтакте "Мой Нижний Новгород"

© Фото : страница в ВКонтакте "Мой Нижний Новгород" Взрыв на оборонном заводе "Кристал" в Дзежинске. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, состояние одного из них тяжелое, судьба еще двоих неизвестна.

Ранее сообщалось о 19 раненых.

Как отметили в областном Минздраве, пострадавшие — это сотрудники завода и жители близлежащих домов. Из 27 обратившихся за медицинской помощью 11 опустили домой после осмотра врача.

В ликвидации последствий взрывов принимают участие около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

Серия взрывов в цехе по производству тротила завода "Кристалл" произошла сегодня днем. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.

По данным МЧС, после взрывов возник пожар на площади 100 квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее строение. Жилые здания не разрушены, коммуникации целы, но в некоторых домах разбиты стекла.

В ближайших к заводу поселках — Пыре, Желнино и Лесном Кордоне — ввели режим ЧС.

"Угрозы повторных взрывов, по имеющейся у нас информации, нет", — сообщили РИА Новости в городской администрации.