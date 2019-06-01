Картина выходца из России ушла с молотка во Франции за 390 тысяч евро

Уточняется, что картину маслом продали в пятницу на торгах в аукционном доме Tradart. Изначально оценочная стоимость работы равнялась сумме от 150 до 180 тысяч евро, однако за картину удалось выручить в два раза больше. Тем самым, картина установила рекорд по продажам.

Серж Поляков – французский художник-абстракционист и график, родившийся в Москве в 1900 году. В 1918 году он покинул Россию. После нескольких лет странствий по Европе в 1923 году Поляков добрался до Парижа. Выжить по дороге в Париж ему помогло его умение игры на гитаре. Там он поступил в художественную академию Гранд-Шомьер. В 1930-е годы произошло его знакомство с абстрактной живописью. Вскоре он познакомился с Василием Кандинским, который оказал на него влияние. Лишь в 1962 году Поляков получил гражданство Франции, и через 7 лет, в 1969 году скончался в Париже. Серж Поляков считается одним из представителей интернационального круга художников "Парижская школа".