Картина выходца из России ушла с молотка во Франции за 390 тысяч евро

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Картина " Gris, vert bleu" (Серое, сине-зеленое – ред.) французского художника русского происхождения Сержа Полякова была продана на аукционе в коммунне Довиль на севере Франции за 390 тысяч евро, передает радиостанция France Bleu.
Уточняется, что картину маслом продали в пятницу на торгах в аукционном доме Tradart. Изначально оценочная стоимость работы равнялась сумме от 150 до 180 тысяч евро, однако за картину удалось выручить в два раза больше. Тем самым, картина установила рекорд по продажам.
"Речь шла о продаже редких работ художников, являющихся иконами своих эпох", - передает радиостанция слова аукциониста Джеймса Фаттори (James Fattori). Он также отметил, что художник являлся "ведущим представителем искусства ар-брют (необработанное искусство – ред.)".
Картину, которую автор написал в 1955 году, приобрел люксембургский собиратель произведений искусства.
Серж Поляков – французский художник-абстракционист и график, родившийся в Москве в 1900 году. В 1918 году он покинул Россию. После нескольких лет странствий по Европе в 1923 году Поляков добрался до Парижа. Выжить по дороге в Париж ему помогло его умение игры на гитаре. Там он поступил в художественную академию Гранд-Шомьер. В 1930-е годы произошло его знакомство с абстрактной живописью. Вскоре он познакомился с Василием Кандинским, который оказал на него влияние. Лишь в 1962 году Поляков получил гражданство Франции, и через 7 лет, в 1969 году скончался в Париже. Серж Поляков считается одним из представителей интернационального круга художников "Парижская школа".