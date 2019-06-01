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РИА Новости

Назвавшая укусы клещей полезными врач обвинила критиков в невежестве

Вчера, 14:27
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заслуженный врач России, супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская ответила на критику после заявления об укусах клещей.
В посте, опубликованном во "ВКонтакте", Толоконская написала, что укусы этих насекомых могут быть полезны для иммунитета, и посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами. После критики от подписчиков она удалила запись.
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" медик выразила уверенность в том, что ее дальнейшие высказывания по теме могут быть искажены.
"Тем более что реакция на мой пост, как вы могли видеть, состоит просто из очень таких агрессивных невежественных суждений", — подчеркнула она.
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В Роспотребнадзоре, комментируя пост Толоконской, заявили, что укусы клещей не могут повысить иммунитет, а саму ее заподозрили в попытках популяризировать гомеопатию. Кроме того, в ведомстве напомнили, что эффективной защитой от энцефалита может быть только вакцинация.
Клещевой вирусный энцефалит — одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной. При укусе клеща необходимо в экстренном порядке обратиться за врачебной помощью.
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308911108730
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Общество
Популярные комментарии
Гнать шарлатанку от медицины...
1 июня, 14:33
сергей гриньков
7120004
Да уж удачно её покусал клещ, раз так кукушка съехала )))
1 июня, 14:29
товарищ Сухов
57150003
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