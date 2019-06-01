Назвавшая укусы клещей полезными врач обвинила критиков в невежестве

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заслуженный врач России, супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская ответила на критику после заявления об укусах клещей.

В посте, опубликованном во "ВКонтакте", Толоконская написала, что укусы этих насекомых могут быть полезны для иммунитета, и посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами. После критики от подписчиков она удалила запись.

В комментарии радиостанции " Говорит Москва " медик выразила уверенность в том, что ее дальнейшие высказывания по теме могут быть искажены.

"Тем более что реакция на мой пост, как вы могли видеть, состоит просто из очень таких агрессивных невежественных суждений", — подчеркнула она.

В Роспотребнадзоре, комментируя пост Толоконской, заявили, что укусы клещей не могут повысить иммунитет, а саму ее заподозрили в попытках популяризировать гомеопатию. Кроме того, в ведомстве напомнили, что эффективной защитой от энцефалита может быть только вакцинация.