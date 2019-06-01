Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото детей в социальных сетях.

"Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно", — говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте"

Роскомнадзор пояснил, что одноклассники могут найти фотографии ребенка и использовать их для травли. Кроме того, в последнее время фиксируется множество сайтов, на которых педофилы публикуют фотографии детей.