В Донбассе за пять лет погибли более 240 детей, заявили в ВМС Украины

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Более 240 детей погибли в Донбассе с 2014 года, когда там началась военная операция, еще 56 – бесследно исчезли, сообщил в субботу пресс-центр военно-морских сил ВС Украины.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня.

"За пять лет войны в Донбассе… убили более 240 украинских детей. Еще 56 бесследно исчезли", - говорится в сообщении ВМС ВС в Facebook

По данным пресс-центра, из-за обстрелов были разрушены более 700 школ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.