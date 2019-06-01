Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

КЕМЕРОВО, 1 июн — РИА Новости. Заместитель главы города Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин объяснил РИА Новости решение выпить воду с червем на встрече с жителями поселка Карагайлинский.

"Я выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой десять лет, потому что там вода не хлорированная. Это был не червяк, то ли комариная личинка. Я пока живой", — сказал он корреспонденту.

Накануне жители Карагайлинского собрались на городской площади, чтобы выразить властям возмущение качеством воды. Они принесли баночки и стаканы, в которых плавают черви. В одном из появившихся в Сети роликов видно, как Шишкин берет у женщины баночку и демонстративно выпивает воду.

Как пишут местные СМИ, первые жалобы на червей в воде появились 7 мая. Специалисты МП "Исток" взяли воду на анализ, но результатов до сих пор нет. С 22 мая карагайлинцы начали массово находить червей в воде.

По словам Шишкина, неизвестно, где взяли воду и откуда появился червяк. Он пояснил, что в доме, где специалисты брали пробы, не было чистоты, а раковина была забита посудой.