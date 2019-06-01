Два человека пропали без вести после взрыва на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пропали без вести после ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.
Серия взрывов и пожар произошли в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в субботу днем. Представитель правительства Нижегородской области ранее сообщил РИА Новости, что пострадали 19 человек.
"У нас есть понимание, что двое пропали без вести и 16 пострадали от осколков этого взрыва", - сказал Краснов в эфире "России 24".
Взрыв произошел в 11.45 мск. По словам замгубернатора, взрывной волной выбило стекла в районе трех километров от места взрыва, затронуты заводские территории, край города. Сейчас ситуация находится под контролем, добавил Краснов.