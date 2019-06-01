Два человека пропали без вести после взрыва на заводе в Дзержинске

Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пропали без вести после ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

Серия взрывов и пожар произошли в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в субботу днем. Представитель правительства Нижегородской области ранее сообщил РИА Новости, что пострадали 19 человек.

"У нас есть понимание, что двое пропали без вести и 16 пострадали от осколков этого взрыва", - сказал Краснов в эфире "России 24"