"Было слышно в Нижнем Новгороде": очевидцы рассказали о ЧП в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Очевидцы взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске рассказали подробности инцидента.

"Я находился дома. Большой взрыв, хлопок, очень испугались: начали трястись дом и крыша", — цитирует РЕН ТВ одного из жителей Дзержинска.

Он отметил, что сначала жильцы дома приняли услышанный звук за взрыв бытового газа и собирались покинуть квартиру, но сразу после этого произошел второй, еще более мощный хлопок.

Другой очевидец рассказал телеканалу " 360 ", что столб дыма начал рассеиваться только спустя час после взрыва.

"Я сейчас в Дзержинске нахожусь, а у меня друзья в Нижнем Новгороде. Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. Тридцать километров от города", — пояснил мужчина.

Серия взрывов прогремела в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области. В результате 27 человек получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести.