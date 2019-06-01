Укус клеща не может повысить иммунитет человека, заявили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Укусы клещей не могут повысить иммунитет человека, призывы лечить клещевые инфекции с помощью гомеопатии - это желание популяризировать ее, считает советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

Ранее заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

"Наверное, она просто пытается популяризировать гомеопатические средства. Укусы клещей никак не могут повысить иммунитет", - рассказал РИА Новости Малеев.

Он отметил, что эффективной защитой от энцефалита является только вакцинация. При этом если человека укусил клещ, нужно обязательно идти в медучреждение и сдавать клеща на анализ, уточнил Малеев.