Роспотребнадзор исследует воздух в зоне жилых домов в Дзержинске

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области организованы лабораторные исследования воздуха около жилых домов в Дзержинске, где ранее произошли несколько взрывов в цехе по производству тротила, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с поступлением в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 1.06.19 информации о взрывах в Дзержинске специалистами Управления Роспотребнадзора незамедлительно организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха около ближайших жилых домов",- говорится в сообщении.