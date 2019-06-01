В Армении прошли акции против премьера страны

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна провели в субботу акции против главы правительства в Ереване и еще 12 городах страны, сообщил на пресс-конференции один из организаторов мероприятия блогер Артур Даниелян.
В субботу участники акций, прошедших в день рождения Пашиняна, нанесли по улицам Еревана и ряда городов Армении граффити с хештегом #SutNikol (Лживый Никол).
"Мероприятие прошло под девизом "Рождение лжи". Сегодня к нам присоединились 90 человек в 11 административных районах Еревана и 12 городах страны. Они решили "поздравить" (премьера – ред.) хештегами #SutNikol", - сказал Даниелян
По его словам, полиция задержала около 30 человек. "Это означает, что лживы утверждения (Пашиняна – ред.) не только связанные с экономикой, демографией, внешней политикой, безопасностью, но и касающиеся внутриполитического потенциала. Сейчас его рейтинг способны спасти только правоохранительные органы и сотрудники районных администрации", - завил Даниелян.
По словам еще одного организатора Константина Тер-Накаляна, задержания участников являются политическим преследованием. Он добавил, что количество их сторонников постоянно растет, в том числе людей, готовых к уличной борьбе.
В Армении с 13 апреля 2018 года проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку. Премьером был избран лидер протестов Никол Пашинян.