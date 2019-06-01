Для программы "Московское долголетие" задействуют более 30 парков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Участники "Московского долголетия" в этом сезоне проведут занятия в более чем 30 парках Москвы, сотрудники МФЦ начали информировать граждан о данном проекте, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы хотим конкурировать с дачами или по сути дополнять дачный сезон. "Московское долголетие" во всем его диапазоне выходит в парки: 33 парка, всевозможные активности. Мы считаем, что летний сезон в последнее время позволяет нам в Москве все делать на свежем воздухе", - заявила Ракова.