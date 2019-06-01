С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жертв в результате взрывов и пожара на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, по предварительным данным, нет, персонал был оперативно эвакуирован, сообщили РИА Новости в ГОСНИИ "Кристалл".

"В одном из зданий предприятия произошел пожар. Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения. По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС", - сказал собеседник агентства.