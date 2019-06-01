Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Площадь пожара на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области после технологического взрыва составляет около 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Произошел технологический взрыв в одном из цехов с последующим возгоранием на площади около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тушение пожара проводится по третьему номеру сложности.