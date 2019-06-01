СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экс-глава Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что экс-глава Ивановской области Коньков задержан главным следственным управлением СК России в рамках дела о коррупции.

Сообщается о возбуждении дела по факту хищения денег из бюджета Ивановской области. По подозрению в совершении преступления задержаны бывший губернатор Ивановской области, а ныне депутат Ивановской областной думы Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Гришин.

"По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 миллионов рублей", - приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.