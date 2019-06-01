При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали при серии взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, цех разрушен на площади 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По уточненным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

"Цех по производству тротила разрушен на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.