В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три цистерны с дизельным топливом загорелись в субботу днем на площади 200 квадратных метров на частном предприятии в городском округе Чехов Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
"На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. В 12.25 возгорание удалось локализовать. По предварительным данным, цистерны заполнены дизтопливом не полностью. Обстоятельства ЧП выясняются.
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