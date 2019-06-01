В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три цистерны с дизельным топливом загорелись в субботу днем на площади 200 квадратных метров на частном предприятии в городском округе Чехов Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.

"На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.