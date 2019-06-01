В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Синоптики объявили в воскресенье, 2 июня, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой пожароопасности, грозы и ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в воскресенье в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура в Москве будет варьироваться от 24 до 26 градусов тепла, в области - от плюс 21 до плюс 26. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.