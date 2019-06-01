На юге России официально открыли курортный сезон

ЯЛТА, 1 июн – РИА Новости. Высокий курортный сезон официально открыт на всем юге России вместе с прибытием парусной регаты "Золотое кольцо Боспорского царства" в Ялту, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

Экипажи крейсерских яхт, стартовавших 26 мая в Геленджике и посетивших Анапу, побывали в порту Керчи и накануне прибыли в порт Ялты. В порту Ялты участников регаты встретил глава администрации Ялты Алексей Челпанов, общественники, журналисты.

"В этом году открытие сезона происходит одновременно на всем юге России. Я всех поздравляю с открытием курортного сезона. Мероприятия, посвященные этому, проходят в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму и Севастополе", - сказал Волченко, который подчеркнул высокий интерес туристов к историческим и культурным объектам городов всех четырех регионов.

Яхтсмены сообщили журналистам, что регата прошла в безопасном режиме, яхты сопровождал в том числе один из кораблей Черноморского флота.

Координатор проекта парусной регаты Христофор Константиниди отметил, что яхтенная регата стала сердцем проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

"Благодаря регате будет проложен еще и маршрут по морю, но не круизный (который осуществляет "Князь Владимир"), а яхтенный", - сказал журналистам Константиниди.